Questa mattina l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, accompagnato dal presidente Lorenzo Leonetti e da alcuni consiglieri del Municipio I, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere per la sostituzione di vecchi corpi illuminanti con altri nuovi al led nei diversi quartieri del territorio municipale.

Si tratta di un importante investimento, pari a 5 milioni di euro complessivi, uno per ogni Municipio, attraverso cui l’amministrazione riqualificherà una parte significativa dei circa 30 mila punti luce presenti in tutti i quartieri cittadini.

I lavori nel Municipio I sono stati avviati venerdì scorso a Torre a Mare, in particolare sugli assi viari di ingresso e uscita del quartiere, via Morelli e Silvati e via Bari, lungo l’intero tratto di circa 2 km che va dallo svincolo Torre a Mare sud a quello Torre a Mare nord della medesima strada statale 16.

Sono circa 60 i corpi illuminanti che saranno installati complessivamente nei prossimi giorni su queste due strade, e l’effetto della nuova luce bianca, più potente e omogenea nella distribuzione, sarà visibile già da questa sera grazie alla messa in funzione dei primi 10 nuovi apparecchi.

“Sono arrivati anche altri corpi illuminanti che monteremo nel Municipio I – ha dichiarato Giuseppe Galasso -. Infatti, terminata l’installazione su queste due strade di Torre a Mare, si passerà a Japigia, dove rinnoveremo l’illuminazione pubblica dell’intera via Gentile, e poi a Libertà, in particolare su via Brigata Bari e via Brigata Regina. Su queste cinque strade installeremo circa 300 nuovi corpi illuminanti, riqualificando così alcuni tra i più importanti assi di scorrimento e rinnovando impianti obsoleti spesso interessati da avarie o malfunzionamenti. La potenza varierà a seconda dell’altezza dei pali ma la differenza con i quelli vecchi sarà ben visibile in ogni caso grazie alla nuova luce bianca da 3000 gradi kelvin che renderà più luminosi, gradevoli e sicuri questi spazi pubblici.

La ditta incaricata dei lavori sta anche effettuando una lavorazione importante per la salvaguardia della staticità dei pali esistenti, con l’applicazione di una guaina di circa 50 centimetri alla base dei pali per proteggerli dagli agenti atmosferici e dalla pipì dei cani, la cui alta acidità, nel tempo, causa il deterioramento dei materiali che li costituiscono”.

“Parliamo di un investimento di 1 milione di euro – ha commentato Lorenzo Leonetti – utile a garantire maggiore sicurezza a pedoni e automobilisti, attraverso la sostituzione di diversi corpi illuminanti con altri a tecnologia a led di ultima generazione, in tante strade del nostro territorio. Iniziamo con via Bari, via Morelli e Silvati, via Gentile, via Brigata Regina e via Brigata Bari, con l’obiettivo di realizzare un percorso di viabilità smart che possa unire le due estremità del Municipio. Siamo partiti, infatti, dall’estremo sud, via Morelli e Silvati a Torre a Mare, fino a raggiungere a nord il quartiere Libertà, dove già lo scorso anno abbiamo sostituito il 90% dei corpi illuminanti stradali”.

Gli interventi programmati sul territorio del Municipio I, concordati a seguito del confronto tra assessorato ai Lavori pubblici e Municipio, interesseranno le strade e le aree pubbliche di seguito elencate e verranno effettuati secondo un cronoprogramma che tiene conto degli effettivi tempi di consegna delle diverse forniture necessarie:

via Bari

via Morelli e Silvati

via Gentile

via Brigata Bari

via Brigata Regina

via Eustasio

viale Imperatore Traiano

corso Sonnino

via Caduti del 28 luglio 1943

playground Sant’Anna

playground Torre a Mare

giardino Papalia

giardino Fabbroni

giardino Mimmo Bucci

giardino San Francesco

Arena Giardino

viale Japigia

via Oberdan

via San Giorgio

giardino tra le vie Gentile e Toscanini

Ecopoli.

