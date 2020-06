SSC Bari comunica che nella giornata oggi, in sede sindacale, è stato formalizzato un accordo di reciproca soddisfazione con i propri tesserati che hanno rinunciato a parte della retribuzione della s.s. 2019/20, relativa al periodo dell’emergenza Covid19. In particolare, i calciatori hanno rinunciato a due mesi, ma la società ha promesso che in caso di promozione in B verranno pagati ugualmente sottoforma di premio aggiuntivo.

«Sono soddisfatto di questo accordo, perché è stato raggiunto in modo semplice, immediato, senza interessi di parte e grazie alla piena disponibilità di tutti – ha dichiarato il presidente Luigi De Laurentiis -. Credo che questa scelta dimostri ancora una volta il grande senso di responsabilità e solidarietà dei nostri ragazzi, in una stagione gravemente compromessa dalla pandemia». Intanto la squadra si prepara ai playoff per conquistare la promozione in serie B.

LE DATE DI PLAYOFF E PLAYOUT

27 Giugno: Finale Coppa Italia Serie C

27 giugno: Andata Playout

30 giugno: Ritorno Playout

1 Luglio: Inizio Playoff

5 Luglio: Secondo Turno Playoff

22 Luglio: Finale Playoff

2° Turno (gara unica, lunedì 13 luglio 2020)

Bari–una delle vincenti primo turno playoff nazionale

FINAL FOUR (semifinali venerdì 17 luglio, finale mercoledì 22 luglio)

Semifinali a sorteggio – Gara unica

Finale – Gara unica

