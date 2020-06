“La commissione Bilancio ha appena approvato un mio emendamento al decreto Rilancio con il quale andiamo incontro a migliaia di studenti universitari fuori sede, rimborsandoli delle spese per l’affitto di casa durante il periodo di lockdown”. Lo annuncia su Fb il deputato del Movimento Cinque Stelle Luigi Iovino.

In particolare la misura si rivolge a coloro che hanno un Isee al di sotto dei 15.000 euro, quindi già in condizioni economiche precarie: per loro lo Stato mette a disposizione 20 milioni di euro. “Si tratta di un aiuto concreto per una categoria già molto penalizzata dalle misure restrittive dovute all’emergenza e di cui vado molto fiero: dobbiamo fare il possibile per garantire a tutti i giovani il diritto allo studio”, ha continuato Iovino.

