“Torna il Red, 500 euro al mese per 12 mesi. Potete presentare domanda a partire da oggi, alle ore 14”. Lo annuncia il governatore pugliese, Michele Emiliano, sulla propria pagina facebook ricordando che da oggi è possibile presentare la domanda per accedere al nuovo Reddito di dignità pugliese.

“Il Reddito di Dignità – spiega Emiliano – è il principale strumento della Regione Puglia contro la povertà. In 4 anni abbiamo già aiutato oltre 30 mila famiglie pugliesi in condizioni di fragilità economica e sociale. Dopo l’emergenza Covid, il Red riparte con procedure più semplici e un maggiore contributo economico, perché nessun pugliese rimanga indietro”. La soglia Isee richiesta quest’anno è pari a 9.360 euro per ciascun nucleo familiare (analoga a quella del reddito di cittadinanza), “in modo da essere complementare e garantendo anche coloro che sono esclusi dalla misura nazionale, come le famiglie più numerose”, conclude Emiliano.

