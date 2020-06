Container trasformato in chioschetto, frigoriferi a pozzetto e una ingente quantità di bevande (circa 500 pezzi), quasi tutte birre, oltre a confezioni di snacks, sono stati sequestrati, tra ieri e oggi, sul lungomare di San Girolamo e di Torre a Mare. Elevate sanzioni per 12mila euro per diverse violazioni del Codice del Commercio Regione Puglia, codice della strada e per occupazione abusiva di suolo pubblico in una zona del litorale particolarmente appettibile per gli abusivi pronti ad offrire alimenti e bevande ai bagnanti senza alcun atto autorizzatorio. Denunciato anche un soggetto per occupazione abusiva di area pubblica.

