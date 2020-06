Il teatro Petruzzelli di Bari ha riaperto oggi dopo il lockdown con il concerto gratuito diretto da Roberta Peroni. La città ha risposto a questo invito con grande entusiasmo, in pochi giorni sono arrivate più di 2000 richieste di prenotazioni. “Per questo con la Fondazione abbiamo deciso di programmare 6 giornate di repliche – aveva annunciato Decaro – per permettere a quanti più cittadini possibile di assistere al concerto, tenendo presente che secondo le regole anti Covid, possono partecipare soltanto 200 persone per spettacolo”.

