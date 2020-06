Coldwell Banker, network immobiliare che conta 3.100 agenzie in 43 Paesi del mondo, continua la sua crescita inarrestabile in Italia annunciando l’apertura di 3 nuove agenzie nelle prossime settimane nel Lazio, in Piemonte e in Puglia, arrivando così a 74 agenzie su tutto il territorio.

Non solo, entro la fine del 2021 saranno 20 le nuove aperture, grazie alle quali il Gruppo si avvicina sempre più all’obiettivo di coprire tutti i capoluoghi di provincia italiani. «Siamo all’80% del nostro sviluppo sul territorio – dichiara Roberto Gigio, presidente e Ceo di Coldwell Banker Italy – ma la vera sfida sarà quella di trovare per ogni territorio l’imprenditore giusto con cui creare un rapporto duraturo, una vera e propria partnership che permetta di mantenere elevato il servizio offerto ai nostri clienti, elemento fondamentale che da sempre ha costituito una pietra miliare su cui si è fondato il nostro Gruppo. Quando troviamo la persona giusta creiamo per lui le condizioni migliori possibili per farlo crescere». In seguito alle nuove aperture in programma, è in previsione anche un rafforzamento della rete di agenti immobiliari che oggi ne conta più di 500 ma che ben presto arriveranno a superare i 700 in tutta Italia. Sono aperte, infatti, sul sito https://www.coldwellbanker.it/lavora-con-noi/ le selezioni per ricercare 200 nuove figure da inserire nelle varie agenzie.

