È l’ingegnere Emanuele Franculli il nuovo direttore regionale dei Vigili del Fuoco per la Puglia, che si è insediato questa mattina presso la stessa direzione regionale di Bari, in Viale Japigia, dopo aver lasciato il precedente incarico di direttore regionale per la Basilicata.

Franculli ha svolto il passaggio di consegne con l’ingegnere Michele De Vincentis, che ha rivestito l’incarico di direttore della Puglia da 26 novembre 2019 e che andrà a ricoprire l’incarico di direttore regionale dell’Emilia Romagna.

Il nuovo direttore Franculli aveva già svolto un periodo di “reggenza” presso la Direzione Puglia dal 2 settembre al 26 novembre del 2019.

