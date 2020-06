A scuola in Puglia si tornerà il 24 settembre, dopo quindi le elezioni regionali. Questo quanto deciso oggi durante un tavolo tecnico al quale hanno partecipato tutti i soggetti interessati, dalla Regione all’Ufficio scolastico fino ai sindacati. Da Roma è arrivato in tutta Italia l’ok alla ripartenza dal 14 settembre, ma la Puglia, anche considerando la concomitanza con le elezioni, sta optando per una riapertura il 24.

Le linee guida da seguire saranno quelle già annunciate dal premier Giuseppe Conte e inserite nel decreto scuola: lezioni in presenza, aule meno sovraffollate, no a mascherine soprattutto per i bimbi al di sotto dei sei anni. La data sull’avvio delle lezioni in Puglia sarà ratificata, salvo imprevisti, giovedì dalla giunta regionale.

