“Sistematicamente ci ritroviamo a sollecitare la Regione sugli ormai cronici ritardi nei pagamenti delle indennità di Garanzia Giovani ai tirocinanti e nei rimborsi alle Associazioni Temporanee di Scopo”. La denuncia giunge dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle che hanno depositato una richiesta di audizione diretta all’assessore regionale alla Formazione, Sebastiano Leo, per conoscere quali siano le motivazioni dei ritardi dei pagamenti.

“A ottobre, quando avevamo chiesto chiarezza, avevamo ricevuto telefonate sdegnate dall’assessore Leo che ci rassicurava che tutto sarebbe stato risolto in breve tempo. Capiamo che di mezzo ci sia stata l’emergenza Covid, ma sono passati nove mesi e i problemi sono gli stessi” – dichiarano i consiglieri, che proseguono – “Sono tante le segnalazioni che riceviamo di tirocini terminati mesi fa e di cui non sono state ancora liquidate le indennità, un problema che coinvolge tanto i tirocinanti quanto le Associazioni Temporanee di Scopo che operano sulla misura Garanzia Giovani e che hanno ricevuto i rimborsi solo per le attività svolte lo scorso anno”.

I consiglieri regionali sottolineando come tali ritardi cronici nei pagamenti mettano in seria difficoltà gli enti e i tirocinanti: “Una situazione non può più essere tollerata soprattutto in un momento del genere in cui è fondamentale garantire liquidità – proseguono – Per questo ci auguriamo che questa sia la volta buona per ottenere delle risposte utili e per risolvere definitivamente la situazione di tutti coloro che con fiducia hanno partecipato a questa misura e che oggi si trovano a dover attendere di essere pagati pur avendo svolto il proprio lavoro”.

(Foto: Sistema Puglia)

