Dopo più di 24 ore dalla sua scomparsa, è stato ritrovato senza vita l’80enne di Altamura, ma residente a Cassano, Domenico Ostuni, i cui familiari avevano lanciato un appello per ritrovarlo. Il corpo è stato trovato in località Le Fogge nel primo pomeriggio, come annunciato anche dal sindaco di Altamura, Rosa Melodia. “Dopo ore ed ore di ricerche – scrive il sindaco su Facebook – è stato rinvenuto il corpo senza vita del nostro concittadino Domenico Ostuni, in zona Le Fogge. Adesso sono in corso i consueti accertamenti per individuare le cause del decesso. Sono vicina al dolore della famiglia”. In corso le indagini per risalire alle cause del decesso.

(foto Facebook)

