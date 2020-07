È stato approvato dalla giunta comunale il progetto Arene Culturali, proposto dall’assessore alle Culture del Comune di Bari, Ines Pierucci, con l’obiettivo di sostenere attività ed eventi negli spazi aperti della città al fine di recuperare la socialità e il senso collettivo di appartenenza gravemente compromessi dal lungo periodo di isolamento. Arene Culturali intende offrire agli operatori della cultura e dello spettacolo dal vivo l’opportunità di realizzare eventi con il sostegno dell’amministrazione comunale, in modo tale da incoraggiare la ripresa delle loro attività, promuovendo il dialogo tra l’arte e lo spazio aperto come opportunità per ristabilire in sicurezza quel rapporto interrotto tra gli operatori culturali e il pubblico e tra la manifestazione artistica e la città, intesa nella sua forma fisica e sociale.

L’intervento, finanziato con 200mila euro di risorse rivenienti dall’ambito prioritario relativo agli interventi di rigenerazione delle aree urbane, rientra nella programmazione del Consiglio dei Ministri e della Regione Puglia in materia di contrasto all’emergenza Covid-19 nonché con la strategia di azione locale dell’amministrazione comunale, per la riqualificazione degli spazi pubblici in tutti i quartieri della città.

“Le restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19 e dalle prescrizioni individuate per la mitigazione del rischio da contagio, prima tra tutte il distanziamento sociale – commenta Ines Pierucci – hanno determinato una crisi generalizzata del settore dello spettacolo dal vivo. Una crisi senza precedenti, che ha avuto impatti finanziari e occupazionali non solo diretti sugli operatori, ma anche indiretti sulle filiere dell’indotto e sulla vita culturale della città, fortemente colpita nell’offerta e nella capacità attrattiva anche in termini turistici. Per questo abbiamo deciso di predisporre un avviso pubblico rivolto agli operatori della cultura: per selezionare e sostenere economicamente la realizzazione di eventi, manifestazioni artistiche, performance e spettacoli nelle piazze, giardini, parchi e arene della città nei mesi estivi e fino al prossimo 30 settembre. Una commissione incaricata selezionerà gli eventi e le attività che saranno finanziate, fino a un massimo di ottomila euro, in base a criteri che tengano conto sia dell’esperienza del proponente, a garanzia della qualità delle proposte, sia dell’impatto sociale del progetto proposto. Con Arene Culturali non solo assicureremo un programma di eventi estivi gratuiti che animeranno i quartieri nei prossimi mesi in favore di chi resta in città ma soprattutto testimonieremo concretamente la vicinanza dell’amministrazione comunale a tutti i lavoratori dello spettacolo dal vivo, forse il settore maggiormente penalizzato dal lockdown”.

Tutti gli eventi e le attività ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati nel rispetto delle misure vigenti per la prevenzione del contagio da Covid-19, come già gli operatori si stanno adoperando a fare per altre iniziative realizzate in collaborazione con l’amministrazione comunale, come la recente giornata di Piazze Verticali, organizzata e promossa dall’assessorato al Welfare in rete con altre associazioni ed enti territoriali in via Vaccaro a Madonnella (foto).

