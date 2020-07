Giovedì 2 luglio all’interno delle iniziative della Rete Civica Urbana Picone-Poggiofranco, sulla pagina Facebook dell’Associazione di Promozione Sociale Bari e i colori del Mondo, sarà proposto in diretta il seminario di fotografia “Postproduzione del ritratto” a cura dell’esperto barese Sergio Nuzzo.

“Questo è l’ultimo seminario che facciamo con la partecipazione del dott. Nuzzo – ha spiegato Rossella Mele, presidente dell’associazione – . Cercheremo di trasmettere attraverso questo appuntamento, quali sono le basi del fotoritocco attraverso programmi come Photoshop. Per questo consiglio a chi seguirà il seminario di seguirlo sul cellulare e avere sottomano il computer con il software aperto in modo da lavorare su un ritratto durante le spiegazioni”.

Il docente Sergio Nuzzo, infatti è un perito industriale con specializzazione in Telecomunicazioni, lavora con il CNR di Bari e la sua caratteristica, in questo ambito, è proprio l’approccio prettamente scientifico con la fotografia. Partecipare al seminario è molto semplice. Basterà collegarsi alla pagina Facebook dell’associazione, o cliccare sul link dell’evento presente sulla bacheca della RCU Picone Poggiofranco, per assistere in diretta. Inoltre, per qualche settimana il video del seminario sarà visibile anche dopo la diretta, in modo che chi non potrà partecipare potrà comunque assistere alle spiegazioni di Nuzzo sul tema del colore, successivamente.

“Abbiamo ricevuto dei feedback davvero positivi. Oggi molti di noi amanti della fotografia non hanno tutti gli strumenti adatti per saper gestire determinate tecniche e questi seminari sono e sono stati utili per comprenderli, attraverso piccoli sistemi per correggere le foto. Ribadisco l’utilità di seguire i seminari con un’immagine sulla quale lavorare durante le spiegazioni, per comprendere al meglio l’utilizzo degli strumenti con Lightroom e Photoshop”.

La partecipazione al seminario, che avrà inizio alle 21, è gratuita, aperta a tutti. Sebbene il video sarà visibile anche successivamente, chi potrà seguire in simultanea questo seminario avrà anche la possibilità di porre domande all’esperto che al termine della lezione si impegnerà a rispondere.

