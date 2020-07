Dopo la segnalazione due settimane fa sulle condizioni di degrado e di inagibilità dei pontili a Pane e pomodoro, nulla è stato ancora fatto dal Comune per la messa in sicurezza. “Qualcuno – ci racconta un bagnante – è venuto e ha messo un lucchetto per impedire l’accesso. Ma da allora nessuno è intervenuto e i pontili sono ancora inagibili”. Due settimane fa erano arrivate le rassicurazioni del Comune sui lavori di manutenzione già in programma, lavori che però i bagnanti stanno ancora attendendo.

