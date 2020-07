Dopo il lockdown riapre l’Arena 4 Palme il 15 luglio. Per il Galleria invece bisognerà attendere agosto. Lo comunica lo stesso Multicinema Galleria su Facebook. “A breve vi comunicheremo tutti i dettagli: programma e accessibilità. Per le altre sale del Galleria bisognerà attendere il mese di agosto”. Attesa la riapertura anche dello Showville. I proprietari dei cinema hanno aspettato diverse settimane per riaprire, rispetto al via libera della Regione fissato al 15 giugno, proprio a causa delle restrizioni dovute all’emergenza covid.

