Incidente questa sera sulla tangenziale, all’altezza dello svincolo per San Giorgio, in direzione Nord. Due auto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio una delle due vetture che si è accartocciata. Sul posto anche il 118 e pattuglie della polizia locale. Il traffico ha subito rallentamenti per permettere la rimozione delle lamiere.

