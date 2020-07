Due arresti, ieri a Bari, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Protagonisti della vicenda due pregiudicati, fermati nel primo pomeriggio dalla Squadra Volanti della Questura nel quartiere Poggiofranco, nei pressi del casello autostradale Bari-Sud.

I due, un 50enne e un 47enne entrambi residenti a Bari, sono stati intercettati dagli agenti nel momento in cui varcavano in casello a velocità sostenuta e, a seguito di controlli e della perquisizione dell’autovettura, sono stati trovati in possesso di 5 panetti di sostanza stupefacente tipo hashish per un peso totale di circa 500 grammi.

Gli agenti hanno subito fatto scattare le manette per i due uomini, che attualmente sono associati presso il carcere di Bari a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.

