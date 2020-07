L’Assemblea elettiva di Fenagifar (Federazione nazionale giovani farmacisti) ha votato lo scorso 28 Giugno, per via telematica, il rinnovo del suo consiglio direttivo per il triennio 2020-2023. Tra gli eletti nel consiglio nazionale c’è la barese Federica Faccitondo, 27 anni. Carolina Carosio, vice-presidente del triennio appena concluso, sarà la nuova Presidente della Federazione, nella quale fanno ingresso un gruppo numeroso di giovani.

Agifar Bari è presente nel territorio da più di trent’anni e nell’ultimo triennio ha lavorato ancora più intensamente per i giovani farmacisti baresi diventando così un riferimento e una solida realtà. Nell’ultimo anno, grazie al direttivo uscente di Fenagifar e al suo Presidente Davide Petrosillo, Federica Faccitondo ha cominciato ad affacciarsi allo scenario nazionale partecipando ai board di importanti progetti. Il triennio a venire guidato dalla Carosio porterà avanti una mission che vedrà protagonisti comunicazione, collaborazioni con enti e istituzioni e progetti rivolti ai giovani farmacisti.

“Sono molto onorata – dichiara Federica Faccitondo – di poter rappresentare Bari nel Consiglio Nazionale di Fenagifar. Questo risultato è il riconoscimento di un lavoro di squadra svolto dalla mia associazione. Bari è una città universitaria dove ogni anno si laureano numerosi giovani ed è per questo motivo che il nostro impegno sul territorio deve sempre crescere. In questi anni abbiamo organizzato molte attività, alcune delle quali in sinergia con l’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari-Bat e incominciando a progettare per il futuro anche delle iniziative con il Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco. Adesso comincerò il nuovo incarico in Fenagifar. Devo ringraziare sentitamente la Presidente della mia associazione locale Agifar Bari Rossella Galetta, uscente dal direttivo nazionale, che mi ha lasciato il testimone per un importante compito, introducendomi in questa nuova realtà e dandomi tutti gli strumenti necessari per fare del mio meglio. Cercherò di affrontare questi tre anni con grande entusiasmo e passione. Bari ha meritato una rappresentanza a livello nazionale, ed io mi impegnerò al massimo per esserne all’altezza.”

“Siamo orgogliosi – dichiara Rossella Galetta – di poter continuare a portare il nostro contributo a livello nazionale con Federica. L’Agifar Bari è stata fondata nel 1988 dal nostro attuale Presidente dell’Ordine, il Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri che attualmente ricopre il ruolo di vice-presidente della FOFI (Federazione Ordini Farmacisti Italiani) e in passato vice-presidente Fenagifar. È un dovere portare avanti questa importante eredità. Nell’ottica dello spirito di squadra che caratterizza Bari, abbiamo introdotto già da qualche tempo nella grande e bella famiglia della Fenagifar, un’agifarina in gamba come Federica. A lei vanno le congratulazioni mie e di tutto il direttivo di Agifar Bari”.

