La Regione Puglia sollecita il governo centrale a nominare i propri rappresentanti nel Comitato di indirizzo della Zes Adriatica. Lo annuncia il capogruppo di Noi a Sinistra per la Puglia, Enzo Colonna.

«E’ un’iniziativa che condivido e apprezzo e che mi era stata anticipata dall’assessore allo Sviluppo economico, Mino Borraccino». La Zes, istituita il 3 settembre 2019, non è ancora operativa «proprio per il mancato insediamento del suo Comitato di Indirizzo, già avvenuto, invece, per la Zes Jonica», spiega Colonna. «Le due regioni interessate, Puglia e Molise, hanno designato da tempo i loro rappresentanti nel Comitato, ma mancano appunto le designazioni del Governo centrale. Da qui l’opportuna nuova sollecitazione rivolta ieri che segue quella di gennaio scorso promossa direttamente dal residente Michele Emiliano», conclude Colonna.

