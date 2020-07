Incidente in mattina sulla costa di Bari. La polizia locale ha comunicato la chiusura al traffico da camping San Giorgio sino a Via Ballestrero in ambi i sensi di marcia. “Per chi proviene da SS16/Brindisi si consiglia uscita successiva Japigia via Gentile”, spiega il comandante Michele Palumbo.

Sono in corso le operazioni di rimozione dei mezzi, il tratto di strada è chiuso da oltre un’ora (aggiornamento ore 11). Non si registrano feriti gravi.

