Guerra di sondaggi per le elezioni in Puglia. Dopo i dati diffusi da Noto Sondaggi per Porta a Porta con Raffaele Fitto al 45 per cento contro il 38 per cento di Emiliano, questa mattina è stata pubblicata una nuova ricerca elettorale da Euromedia research e commissionata da Piazze d’Italia, associazione costituita da esponenti vicini al governatore Emiliano, con Antonio Vasile nel ruolo di presidente.

Su un campione di mille intervistati – maggiorenni e residenti in Puglia – il 38,2 per cento ritiene che Emiliano “potrà ricoprire in maniera migliore la carica di governatore per i prossimi 5 anni”. Segue al 28 per cento, con oltre 10 punti di distacco, il candidato del centrodestra Fitto. Giù la candidata del Movimento 5 Stelle, Antonella Laricchia con l’11,7 per cento. Il candidato di Italia viva, Azione e +Europa Ivan Scalfarotto schierato dai renziani contro Emiliano raccoglie solo il 2,2 per cento. Ultimo il civico Mario Conca, ex consigliere regionale del Movimento, all’ 1,8 per cento.

