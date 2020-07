Dalla tarda mattinata di domani, sabato 04 luglio 2020, e per le successive 12 ore, si prevedono precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. La Protezione civile ha diramato il bollettino da allerta gialla per tutta la Puglia, ad eccezione del Salento. Il beltempo dovrebbe tornare già per lunedì, anche se il vento non accennerà a diminuire, almeno per i primi giorni della settimana prossima.

