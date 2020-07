Successo ieri sera per il concerto di Al Bano che si è esibito per gli operatori sanitari e i medici al Policlinico di Bari. “Ancora una volta la solidarietà ha bussato alla porta: il maestro Al Bano e l’orchestra Metropolitana di Bari – spiega il preside di Medicina, Loreto Gesualdo – hanno offerto un concerto gratuito per ringraziare tutto il personale sanitario (medici, infermieri, tecnici, biologi, ect.) che ha affrontato l’emergenza COVID. Una promessa fatta dal maestro Al Bano durante la fase del lockdown e ieri sera mantenuta. È stata una serata ricca di emozioni”.

“E’ il concerto del ringraziamento – ha detto Albano durante la conferenza stampa di presentazione – quando la bontà chiama bisogna rispondere presente. La paura che ci ha coinvolto in quel periodo di lockdown sembra svanita, è un inno alla vita. Sarà una gioia stare con voi e per voi, io potrò esprimere quello che passa nella mente durante i periodi più difficili. Una serata da ricordare semplicemente per il nostro dovere di essere umani”.

(foto Loreto Gesualdo)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.