Tamponamento questa mattina sulla tangenziale, in direzione nord. Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono tamponate. Non ci sarebbero feriti. Disagi al traffico: si sono registrati due chilometri di coda. Sul posto l’Anas e la stradale.

