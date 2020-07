Come annunciato dal bollettino della Protezione civile di ieri, una ondata di maltempo sta colpendo quasi tutta la Puglia. L’allerta è gialla per forti precipitazioni e raffiche di vento. Si stanno verificando nubifragi e grandinate nel nord della Puglia, nella Bat, in particolare ad Andria (foto Meteone Puglia – Facebook Black&white) e a Bari. Nel capoluogo regionale un forte temporale si sta abbattendo proprio in queste ore con venti sulle coste e grandinate. L’ondata di maltempo dovrebbe placarsi già questa sera.

