Una ragazza di 17 anni, residente a Torino e di origine brasiliana, è annegata questa mattina mentre era in acqua con alcuni amici a Riccione. La giovane, che tra un mese avrebbe compiuto 18 anni, si è tuffata con altri tre amici. Alcuni passanti hanno visto due ragazze annaspare e hanno chiesto subito aiuto, ma non era ancora attivo il servizio di salvamento. Così è intervenuta la Capitaneria di porto e tre dei ragazzi sono stati tratti in salvo ma per la 17enne, portata a riva già esanime, non c’è stato nulla da fare.

