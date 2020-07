“Al canile sanitario di Bari, anche oggi, di domenica, vi aspettano per farvi conoscere i cagnolini in cerca di una famiglia”, comincia così il post del sindaco Antonio Decaro oggi al canile sanitario di Bari.

Decaro lancia un appello per adottare i cani presenti nella struttura. “Quelli che vedete in foto sono 8 cuccioli, 6 dei quali sono già stati adottati. Manca una casa per gli altri 2, diamo una famiglia anche a loro. L’associazione che si prende cura di loro ha già provveduto alle vaccinazioni, voi dovete solo lasciarvi travolgere da tutto l’affetto che questi animali sanno regalarvi”, prosegue Decaro.

“A tutti quelli che invece stanno abbandonando, ancora in questi giorni, i loro cani prima di partire per le ferie, spero il rimorso li accompagni per tutta la vacanza, perché l’allegria e l’affetto che quel cucciolo abbandonato vi avrebbe donato, anche in questi giorni, nessuno ve li potrà restituire”, conclude il sindaco.

