Riaprono da lunedì i primi cinque playground della città per permettere lo svolgimento degli sport di squadra come il basket, la pallavolo e il calcio. A riaprire saranno: il campo da basket di Sant’Anna, quello di calcio di Santa Rita, i campetti di calcio della Muraglia, il nuovo campo per basket e volley a Palese, il campetto in viale delle Regioni al San Paolo. Saranno installati dei cartelli con delle regole da seguire, in base all’ordinanza emanata dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Ai frequentatori dei campetti è fatto obbligo di installare l’app Immuni e tenerla attiva, il divieto di accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi, divieto di abbracci e strette di mano, divieto di sostare a bordo campo per evitare assembramenti, obbligo della mascherina fin quando non ha inizio la pratica sportiva, divieto di condividere borracce o bottiglie, obbligo di usare fazzoletti monouso e di riporre i propri indumenti in borse personali.

“Lunedì riapriamo i playground – commenta l’assessore Pietro Petruzzelli – cominceremo a posizionare i cartelli da questi primi cinque campi e pian piano riapriremo anche gli altri. Ci sono delle norme che devono essere rispettate, perché al primo posto c’è la salute dei cittadini”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.