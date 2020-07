La Ssc Bari mette a disposizione dei tifosi 800 striscioni per colorare i balconi della città per i playoff. “Partecipa alla marcia di avvicinamento agli spareggi promozione e colora il tuo balcone di biancorosso con lo striscione BARI IS BACK!”, scrive la società del presidente Luigi De Laurentiis.

“Ritira gratuitamente uno degli 800 striscioni nel nostro Official Store (corso Cavour 173), appendilo al tuo balcone, fai una foto e condividila sui social con l’hashtag #bariisback e taggando @sscalciobari”.

Gli striscioni possono essere ritirati da lunedì 6 luglio a sabato 10 luglio dalle ore 10:00 alle ore 20:30. Per evitare assembramenti e garantire a tutti i tifosi la possibilità di ritirare il proprio striscione in sicurezza, ci si dovrà prenotare nella sezione dedicata sul sito store.sscalciobari.it e scegliere il giorno del ritiro.

Ogni giorno saranno disponibili 120 striscioni: a prenotazione scade alle ore 23:59 del giorno precedente (es.: se vuoi ritirare il lunedì, devi prenotarti entro le ore 23:59 di domenica). “Inizia la caccia allo striscione! Coloriamo la città e viviamo insieme gli ultimi 8 giorni che ci separano dai playoff CLICCA QUI PER PRENOTARE”.

