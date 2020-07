L’indagine sulle false polizze e sulle presunte assunzioni in cambio di voti. Il ritorno dell’alga tossica, per ora senza situazioni di allarme. La Fiera del Levante dopo il covid, programmata per ottobre: ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 28 giugno. La mala movida dell’Umbertino: ancora risse

Lunedì 29 giugno. Sgominata piazza dello spaccio: 11 arresti

Martedì 30 giugno. Confermata la Fiera del Levante: sarà ad ottobre

Mercoledì 1 luglio. Indagine su false polizze e presunte assunzioni in cambio di voti, indagato Pisicchio

Giovedì 2 luglio. Ok dalla Regione a feste patronali e sagre

Venerdì 3 luglio. Torna l’alga tossica, ma per ora nessun allarme

Sabato 4 luglio. Al via la settimana prossima il nuovo servizio di “monopattino sharing”

