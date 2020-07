Una coppia di turisti in vacanza a Porto Cesareo ha presentato denuncia alla Procura di Roma per maltrattamento di animali, nei confronti di un circo allestito in questi giorni nel comune salentino.

I due turisti hanno denunciato le condizioni di un elefante tenuto in un container a loro dire non a norma, più piccolo dei 15 metri quadri previsti secondo le linee guida della Commissione scientifica Cites, dove gli sarebbe impedito un agevole movimento, peraltro con temperature molto alte. Alla denuncia è stato allegato un filmato. Sul posto sono intervenuti gli ispettori del servizio veterinario dell’Asl. (Foto repertorio)

