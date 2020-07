Il conto è troppo salato e alcuni clienti hanno schiaffeggiato e minacciato con un coltello la proprietaria di un bar a San Severo.

È accaduto ieri sera in un locale in via Tiberio Solis a San Severo. Tutto è cominciato all’arrivo del conto, considerato troppo salato. Uno dei quattro clienti ha dato uno schiaffo alla titolare e l’ha minacciata con un coltello. È stato fermato da un altro amico. Alla fine i quattro se ne sono andati senza pagare e rubando anche bottiglie di alcolici. Indagini in corso della polizia per individuare i responsabili.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.