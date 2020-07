Si è tuffato per aiutare sua figlia in difficoltà nel ritornare verso la riva e, poco dopo, è stato colto da malore. Protagonista della vicenda un uomo di 43 anni che, intorno alle 15.30 di ieri pomeriggio, in località Fiumara, a Barletta, è deceduto poco dopo aver messo in salvo la bambina.

Secondo una prima ricostruzione della vicenda, l’uomo sarebbe stato colto da malore probabilmente causato dal blocco della digestione, in quanto aveva finito di pranzare poco prima.

