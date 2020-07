“Governance Poll 2020 ci dice che se si votasse oggi, in un contesto elettorale tripolare, col 40% di consenso di partenza avremmo ottime probabilità di vincere le elezioni. Cresciamo rispetto ai due anni precedenti. Nel 2019 eravamo al 38,2%, quindi +1,8 punti. Il dato è in linea peraltro con quello registrato nella recente indagine di Euromedia Reaserch sulle elezioni in Puglia”. Il commento è del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che compare al penultimo posto in Italia nella classifica del Sole 24 Ore.

“Il raffronto di Governance Poll viene fatto invece – spiega Emiliano – con le elezioni regionali 2015, nelle quali il centrosinistra sfiorò il 50 per cento in un contesto politico totalmente diverso da quello attuale”.

