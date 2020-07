Accusati di far parte della Sacra Corona Unita: si tratta di 9 persone, indagate a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione, spaccio ed estorsione aggravata dalla metodologia mafiosa, raggiunti da provvedimenti cautelari eseguiti, questa mattina, dai Carabinieri del Comando provinciale di Lecce su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

Nell’ambito dell’indagine, condotta dal Nucleo operativo della Compagnia di Gallipoli, i militari hanno sequestrato hashish, cocaina, ma anche armi e munizioni.

