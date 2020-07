“Infrastrutture bloccate, zero investimenti, agricoltura in ginocchio, lavoro dimenticato: tra i governatori, solo Nicola Zingaretti è peggiore di Michele Emiliano. Non vediamo l’ora di mettere fine ai disastri della sinistra: la Puglia merita di più e la Lega è pronta per governare”. Lo sottolinea in una nota il leader della Lega Matteo Salvini, commentando la classifica pubblicata oggi da Il Sole 24 Ore.

Lo segue Marcello Gemmato, deputato di Fratelli di Italia. “Il governatore Michele Emiliano in fondo alla classifica del Sole24Ore sul gradimento dei governatori: solo Zingaretti peggio di lui. È il chiaro segnale del tramonto di un uomo che perde sempre più quota, malgrado i suoi maldestri tentativi di restare a galla tra una comparsata da Mara Venier e un sondaggio commissionato dai suoi sodali. Bocciato a livello nazionale, bocciato dai pugliesi”.

