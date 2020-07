Ha lottato per più di dieci anni e si è arresa proprio nel giorno del compleanno di suo figlio Ramon. Elisabetta Rielli, 52anni, barese, è stata per anni custode del Palazzo Ducale di Mantova, dopo che suo padre nel 1973 aveva vinto il concorso per quello stesso ruolo e aveva lasciato la Puglia portando con sé la sua famiglia.

Dopo di lui, era stata la volta dei suoi due figli, Giandomenico ed Elisabetta, che avevano seguito le orme del loro padre, stregati dalla bellezza di quel luogo di cui sarebbero divenuti i custodi. Dopo sei anni, per Elisabetta è giunta la diagnosi di leucemia, che l’aveva convinta, nel 2012, a rientrare a Bari, la sua città natale, con suo marito Roberto e il piccolo Ramon. È qui che la sua lotta si è interrotta, ieri sera.

I funerali di Elisabetta Rielli saranno celebrati martedì 7 luglio alle ore 11 nella Chiesa di San Francesco d’Assisi, a Japigia.

