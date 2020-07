Presentato, questa mattina, nel Museo Archeologico di Santa Scolastica il programma di eventi che, per tutto il mese di luglio e nella prima settimana di agosto, si svolgeranno nell’area archeologica di San Pietro, adiacente al complesso monumentale di Santa Scolastica. Complessivamente tredici appuntamenti settimanali, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, dedicati al cinema, alla videoarte, alla musica, ai libri, al teatro e incontri con ospiti d’eccezione.

Si comincia domani, martedì 7 luglio, con “Untitled, 2020. Nove appuntamenti con il racconto dell’arte contemporanea” promossi dall’associazione culturale Daido che, ogni martedi e giovedì, con inizio alle 20.30 fino al 4 agosto, propone nel parco archeologico di san Pietro film di finzione, documentari, gemme di videoarte, occasioni di riflessione ed incontro sull’espressione artistica e sui linguaggi della contemporaneità.

Il 15 luglio parte, invece, la rassegna “Tu non conosci il Sud. E la chiamano estate”, giunta alla sua quarta edizione, coprodotta dall’associazione Veluvre Visioni Culturali e dalla Città Metropolitana di Bari, in collaborazione con l’associazione Tu non conosci il Sud e la Libreria Laterza e con il patrocinio del Comune di Bari e della Fondazione Vincenzo Casillo. Quattro date con cadenza settimanale, ogni mercoledì, fino al 5 agosto. Il format prevede per ciascuna data un incontro con l’autore alle ore 19:30, a cura della Libreria Laterza; a seguire, alle 21:30, l’appuntamento serale con conversazioni e performance artistiche.

PROGRAMMA “UNTITLED, 2020”

7 luglio – F FOR FAKE (1973) opera terminale e poco nota di Orson Welles che, attraverso la contaminazione di materiali eterogenei e il racconto della figura del falsario Elmyr de Hory, imbastisce una riflessione acuta sul rapporto tra verità e menzogna.

9 luglio – IL MIO CAPOLAVORO (2018) di Gaston Duprat, divertente commedia argentina che racconta con leggerezza e ironia il rapporto tra artista e gallerista.

14 luglio – DAVID LYNCH: THE ART LIFE (2016), documentario che ricostruisce attraverso la voce fuori campo dello stesso Lynch, i primi anni della sua carriera di artista (Lynch è pittore, scultore, fotografo oltrechè regista) fino alla realizzazione di Eraserhead.

16 luglio – UN TRANQUILLO POSTO DI CAMPAGNA (1968), misconosciuto Petri vintage con Franco Nero e Vanessa Redgrave.

21 luglio – HOCKNEY (2014) di Randall Wright, che attraverso un prezioso recupero di filmati d’epoca racconta la vita e la carriera del noto artista inglese.

23 luglio – ARAKIMENTARI (2004) del controverso artista giapponese Nobuyoshi Araki con i suoi ritratti al femminile spudoratamente erotici.

28 luglio – IL RITRATTO NEGATO (2016), l’ultimo prezioso lavoro di un gigante del cinema europeo, Andrzej Wajda, con film centrato sulla figura del pittore polacco Strzeminski, occasione ghiotta per ritornare sul tema del rapporto tra arte e potere politico.

30 luglio MAURIZIO CATTELAN: BE RIGHT BACK (2016), di Maura Axelrod che traduce in immagini, attraverso il racconto di amici e gente del settore, la spericolata e fantasiosa carriera del più noto artista contemporaneo italiano.

4 agosto – UMANO, NON UMANO (1969) di Mario Schifano, oggetto complesso abitato da note figure iconiche dell’epoca come Carmelo Bene e Mick Jagger, quello che da molti viene indicato come il gioiello più luminoso del cinema sperimentale italiano:

Tutte le opere avranno inizio alle ore 20.30 e saranno introdotte da critici, esperti del settore, appassionati.

PROGRAMMA “TU NON CONOSCI IL SUD. E LA CHIAMANO ESTATE”.

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 2020

ore 19.30 – Incontro con l’autore a cura della Libreria Laterza

Gente del Sud. Storia di una famiglia, Tre60 Editore

Raffaello Mastrolonardo

ore 21.30 – I miei Sud

Incontro con Concita De Gregorio, giornalista e scrittrice, e Alessandro Laterza, editore

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 2020

ore 19.30 – Incontro con l’autore a cura della Libreria Laterza

Bari calling, Editori Laterza – Contromano

Pierluigi De Palma

ore 21.30 – Quotidiane ispirazioni

Un viaggio di musica e parole tra le grandi e varie eredità artistiche della città di Napoli

con Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo

e con Emanuele Ammendola voce e contrabbasso

regia Giuseppe Miale Di Mauro

una produzione Nest Napoli Est Teatro

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2020

ore 19.30 – Incontro con l’autore a cura della Libreria Laterza

Pietro Mennea, l’uomo che ha battuto il tempo (Cairo Editore)

Tommy Dibari

ore 21.30 – La Puglia è un racconto

Incontro con gli scrittori Gabriella Genisi e Luca Bianchini.

Conduce Annamaria Minunno, giornalista

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 2020

ore 19.30 – Incontro con l’autore a cura della Libreria Laterza

Bari. Una guida. Con cartina, Odos Edizioni

Alessandra Minervini

ore 21.30 – Quanto più profondamente

Voci, suoni e contaminazioni da Sud

a cura di Raffaello Fusaro

con Vince Abbracciante, fisarmonicista, e Raffaello Fusaro, interprete di teatro e regista

