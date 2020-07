Fa discutere la messa in sicurezza di un lungo tratto di viale delle Regioni, nel quartiere San Paolo di Bari, per garantire l’incolumità di automobilisti e motociclisti. L’intervento è stato operato dalla polizia municipale che, in attesa di un serio intervento di restyling del manto stradale, ha chiuso al transito il tratto della strada maggiormente dissestato a causa di buche e di irregolarità dovute all’emersione delle radici degli alberi limitrofi.

I residenti aspettano da anni un intervento di rifacimento completo di marciapiedi e asfalto. Dopo le transenne installate negli scorsi giorni, da questa mattina gli operai comunali stanno tracciando una striscia bianca continua ben oltre il margine della strade e decine di conetti sul selciato.

“Viale delle Regioni è una vera e propria bomba ad orologeria e in qualche modo andava disinnescata”, è il commento di alcuni cittadini alle immagini postate sul gruppo Facebook “La voce del San Paolo”.

