Domani, mercoledì 8 luglio, alle ore 11, in corso Vittorio Emanuele, nei pressi del cavallo di Ceroli, la BIT mobility, seconda azienda ammessa alla manifestazione d’interesse per il servizio di monopattini sharing dopo la Helbiz, presenterà la flotta dei monopattini che saranno in circolazione in città e che si andranno ad aggiungere ai mezzi già presenti.

Alla presentazione parteciperanno il sindaco Antonio Decaro, l’assessore alla mobilità Giuseppe Galasso, l’AD e cofondatore di BIT Mobility Gianmaria Crivellente e il project manager di BIT Mobility Michele Francione. I dettagli del servizio saranno illustrati nella giornata di domani, ma seguiranno comunque le stesse regole previste con la Helbiz. Aumenterà quindi la flotta di mezzi a disposizione in città.

