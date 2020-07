“Per motivi precauzionali e di sanificazione il parcheggio di parco Auricarro resterà chiuso”. Arriva la conferma sulle chiusure al pubblico in seguito al caso sospetto di coronavirus a Palo del Colle con gli uffici che fino a giovedì saranno chiusi.

La dipendente del Comune di Palo è risultata positiva al Covid, adesso si attende l’esito del secondo tampone per la conferma del contagio. La donna da 10 giorni non è in servizio come comunica il commissario straordinario della cittadina in provincia di Bari, Rossana Riflesso.

