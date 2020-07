Oggi martedì 7 luglio 2020 in Puglia, sono stati registrati 2350 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e non sono stati registrati casi positivi. E’ stato registrato un decesso per un residente in provincia di Foggia. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 191.319 test.

Resta quindi escluso dal conteggio, come caso ancora sospetto, la dipendente del Comune di Palo del Cole che è risultata contagiata al Covid dopo il risultato del primo tampone. Si attende quindi il secondo test.

Sono 3.910 i pazienti guariti. 79 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.535 così divisi: 1.492 nella provincia di Bari (un caso è stato eliminato dal database), 382 nella Provincia di Bat, 660 nella Provincia di Brindisi; 1.169 nella Provincia di Foggia; 522 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 7-7-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/VXNhw

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.