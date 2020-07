Si avvicina la fornitura di 2 milioni di test sierologici per il personale scolastico in tutta Italia. Gli esami anti coronavirius non saranno obbligatori ma fortemente consigliati. Come riporta Fanepage.it, per 8 milioni di studenti si procederà con controlli a campione, durante tutto il corso dell’anno.

L’annuncio era stato dato nei giorni scorsi dal ministro della Salute Roberto Speranza, un tentativo di mettere in sicurezza la ripresa delle attività dopo il lungo lockdown: “E’ necessaria una relazione organica costante della prevenzione sanitaria con la scuola”.

