Un uomo poco fa ha caricato sulla sua auto un monopattino elettrico fornito in sharing dal Comune. Il video in esclusiva inviato da un lettore di Borderline24, mostra un cittadino che prende un monopattino elettrico lasciato in via Capruzzi, a poca distanza dell’Eurospin, e lo carica in macchina. L’episodio è accaduto intorno alle 14. Non si conoscono le motivazioni del gesto. (video in basso)

Il filmato è stato inviato dal cittadino anche alla polizia di Stato e al sindaco Antonio Decaro, che poche ore fa aveva raccomandato i baresi sul rispetto dei nuovi mezzi elettrici in sharing: “Andiamo avanti, non ci farciamo fermare da qualche vigliacco. Ma è fisiologico all’inizio del servizio, è accaduto anche nel Nord Italia. Però a Bari non deve accadere, questa città diventare più civile e moderna”.

Nel frattempo la polizia ha ritrovato altri due mezzi rubati la notte scorsa, uno nella zona industriale di Bari, l’altro al Cara. Caso analogo sventato dai residenti al quartiere Japigia.

