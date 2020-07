Identificato dalla polizia locale di Bari il cittadino che intorno alle 14, in via Capruzzi, ha caricato sulla sua auto un monopattino elettrico fornito in sharing dal Comune. La scena era stata immortalata in un video inviato da un lettore a Borderline24.

Dalle prime indagini pare si sia trattato di un eccesso di zelo: l’uomo pensava che avessero abbandonato il mezzo elettrico in sharing e ha deciso di caricarlo in auto per riportarlo verso corso Vittorio Emanuele. La polizia locale sta comunque appurando la veridicità dei fatti. I monopattini “condivisi” non prevedono stalli e possono essere lasciati nelle zone coperte dal servizio come indicato dalla app.

Si conferma alta l’attenzione dei baresi contro furti e danneggiamenti. Nelle ultime ore la polizia ha ritrovato due mezzi rubati la notte scorsa, uno nella zona industriale di Bari, l’altro al Cara. Un caso analogo è stato sventato dai residenti al quartiere Japigia.

