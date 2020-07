“La Tribuna ovest superiore è finita”. L’annuncio su Facebook è dell’assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli. “Ieri mi sono divertito a fissare l’ultimo dei 7.700 seggiolini della tribuna ovest superiore e vi assicuro che è uno spettacolo. Non oso immaginare quando avremo completato la sostituzione dei seggiolini in tutto lo stadio – scrive Petruzzelli – State tranquilli, in vista della possibile partita dei playoff il 13 luglio, coloreremo le vie di fuga della tribuna est, sostituendo con il grigio quel giallo che stona”.