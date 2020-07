Domani 9 luglio riaprono le sale di lettura delle biblioteche del Politecnico di Bari. Gli studenti possono dunque tornare a frequentare gli spazi per lo studio e la ricerca bibliografica, dopo il periodo di chiusura iniziato con il lockdown, nonostante fino ad ora siano stati comunque garantiti (e restano attivi) i servizi di prestito e restituzioni di libri su prenotazione e i servizi da remoto.

Per utilizzare il servizio in presenza, basta collegarsi al sito internet del sistema bibliotecario del Politecnico e scegliere la struttura a cui si vuole accedere, indicando data e ora tra quelle disponibili. Nello stesso sito, si può scaricare il modulo per l’autocertificazione, da compilare e da portare con sé il giorno prescelto, insieme con la ricevuta della prenotazione. Per accedere alle biblioteche, infatti, bisogna passare da un varco di controllo e rispettare alcune norme di sicurezza:

indossare la mascherina protettiva igienizzare le mani con il gel alcolico, disponibile al varco farsi rilevare la temperatura corporea

«Con grande piacere restituiamo agli studenti questi spazi a loro molto cari e preziosi» – commenta il rettore, Francesco Cupertino. «Con i ragazzi – aggiunge – condividiamo l’obiettivo di ritornare a vivere pienamente il Politecnico, garantendo la sicurezza di tutti; infatti siamo tutti coinvolti in un grande lavoro di riorganizzazione in vista della ripresa delle attività a settembre, per essere in linea con la tempistica richiesta dal ministero per l’Università e la Ricerca».

Le biblioteche del Campus di via Orabona sono le seguenti:

Brucoli (sale Ingegneria, al primo piano del corpo biblioteca, accanto alla cappella. Si accede però dal varco del piano terra del Dipartimento di Meccanica, matematica e Management, poco più avanti in direzione via Fanelli)

Brucoli (sala diversamente abili)

Vitruvius (Architettura, con accesso al piano terra del Dipartimento di Ingegneria Civile e dell’Architettura)

Nella sede di Taranto:

biblioteca Magna Grecia (Viale del Turismo, 8 – Quartiere Paolo VI)

