Una manifestazione è stata promossa questa sera per dire no agli atti vandalici che hanno colpito il nuovo servizio di monopattini in sharing, avviato dall’amministrazione comunale. La manifestazione è stata organizzata da Cgil Cisl, Uil di Bari: hanno partecipato anche i volontari di Retake, l’assessore Giuseppe Galasso e il sindaco Antonio Decaro. Un piccolo corteo, a bordo dei monopattini, è partito da piazza Libertà e ha percorso le vie del centro.

“Siamo qui – ha detto Gigia Bucci, segretario generale della Cgil di Bari – in risposta all’atto vandalico che ha colpito un progetto nuovo che l’amministrazione ha provato a lanciare. Siamo qui per respingere gli atti vandalici: Bari è una città pronta a cambiare, pronta a diventare davvero una città europea”.

