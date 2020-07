È stato ricoverato all’ospedale Perrino di Brindisi dopo essere risultato positivo al Covid-19, seppur asintomatico. Protagonista della vicenda un turista milanese, giunto in Puglia per trascorrere le vacanze con la famiglia ad Ostuni e che si era recato al Pronto soccorso del nosocomio brindisino per alcuni problemi di natura neurologica.

L’uomo si è sottoposto al tampone come da prassi, senza manifestare febbre, tosse o problemi respiratori. Dopo alcune ore di attesa, però, l’esito dell’esame ha manifestato la positività al Coronavirus. Il turista è stato, dunque, ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dello stesso ospedale, che dallo scorso mese non ospitava più nessun paziente Covid.

Al momento, il dipartimento Prevenzione della Asl di Brindisi è al lavoro per individuare la rete dei contatti che l’uomo ha avuto negli scorsi giorni, a cominciare dal personale e dagli ospiti della struttura alberghiera in cui soggiornava, che saranno sottoposti a tampone e messi in isolamento.

