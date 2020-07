Intcidente all’incrocio fra via Giulio Petroni e via Lembo. Per cause in corso di accertamento un’auto è andata a finire contro lo spartitraffico, abbattendo un semaforo. In corso i rilievi della polizia locale .

